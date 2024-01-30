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Güncel
İHA 30.01.2024 18:01

Ordu’da sular akıp gitmiyor: Ordu Büyükşehir Belediyesi 10 ilçeye 61 gölet kazandırdı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde su kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak amacıyla 10 ilçede 61 gölet projesi hayata geçirildi.

Ordu’da sular akıp gitmiyor: Ordu Büyükşehir Belediyesi 10 ilçeye 61 gölet kazandırdı

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Başkan Güler, 5 yıl içerisinde 1678 km içme suyu hattı çalışması ile Ordu’da su sorunu en aza indirirken 10 ilçede hayata geçirdiği göletler ile de alternatif su kaynaklarını artırdı.

İçme suyu, tarım ve hayvancılıkta kullanılıyor 2019 yılından bu yana kırsal mahalleler ağırlıklı Akkuş’ta 1, Altınordu’da 8, Aybastı’da 6, Çatalpınar’da 3, Gölköy’de 5, İkizce’de 1, Kabataş’ta 5, Korgan’da 11, Mesudiye’de 19 ve Perşembe’de 2 olmak üzere içme suyu, hayvancılık ve tarımda kullanılacak 61 gölet şehre kazandırıldı. Doğal yapı bozulmadı Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.

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