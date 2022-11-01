Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerköy'de ekim ayında aranan 7 şüpheli tutuklandı
Yozgat Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekim ayında yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.
Yerköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekim ayında gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'sinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı denildi.
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