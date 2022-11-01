Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldız ve Kirazlık köylerinde yaşayan K.Ş ve O.Ş’nin ev ve bağlılarında el yapımı silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Aramalarda, 4 adet 9 mm çapında tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 5 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği il kundağı ve 3 adet av tüfeği namlu uzatma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tahkikata başlanırken K.Ş ve O.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.