Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ikamet eden 2 kişinin evlerinde el yapımı silah ve malzemeler ele geçirildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldız ve Kirazlık köylerinde yaşayan K.Ş ve O.Ş’nin ev ve bağlılarında el yapımı silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Aramalarda, 4 adet 9 mm çapında tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 5 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği il kundağı ve 3 adet av tüfeği namlu uzatma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tahkikata başlanırken K.Ş ve O.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Silah Kaçakçılığı
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