Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.
Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Otomobil daha sonra bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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