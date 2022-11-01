Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Otomobil daha sonra bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.