Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın tarih açısından son derece önemli ve muazzam eserlerin bulunduğu bir kent olduğunu söyledi.

Tokat'ta kütüphane ve okullarda bulunan kitabın ülke ortalamasının üstünde olduğunu anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim tarihimizi sizlere tanıtmamız, güzelliklerimizi, medeniyetimizin hangi noktada olduğunu gösterebilmemiz büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda da Milli Eğitim Müdürlüğümüz eliyle bu tarihi mekanlarda sadece kitap okuma değil aynı zamanda sosyal bilgiler ve tarih derslerini de vereceğiz sizlere. Kitap sizleri geleceğe hazırladığı gibi aynı zamanda hayata pek çok hazırlıklarla, donanımlarla ulaşmanızı sağlayacak. O açıdan çocuklarımızın, gençlerimizin kitap okumasına son derece önem veriyoruz. Tokat'ta kütüphanelerimizde, okullarımızda bulunan kitap oranı Türkiye ortalamasından çok daha yüksek. Bunu daha da ileri noktalara ulaştırmak gibi bir hedefimiz, arzumuz var. Yeter ki sizler okuyun, kendinizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlayın."