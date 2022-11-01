AÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Cahit Ungan, AACSB'nin ABD merkezli bir kuruluş olduğunu ve yaklaşık 100 yıldır dünyadaki en nitelikli işletme fakültelerini akredite ettiğini söyledi.

Ungan, üniversitelerin işletme programlarının ancak yüzde 5'inin bu kuruluşa akredite olmayı başardığını aktararak, Türkiye'den 5 üniversitenin akredite edildiğini, SAÜ'nün de 2. devlet üniversitesi olarak bu akreditasyonu almaya hak kazandığını vurguladı.

Önce AACSB'nin derneğine başvurduklarını, ön incelemeden başarıyla geçtiklerini, kurumun belirlediği standartlara uygunluk konusunda rapor hazırladıklarını, bu süreçte kendilerine atanan mentorun yardımcı olduğunu belirten Ungan, süreç sonunda standartlara uygun oldukları tespit edilince akredite edildiklerini anlattı.

Mustafa Cahit Ungan, bu akreditasyonun kendilerini Türkiye'deki diğer işletme fakültelerinden ayırdığına dikkat çekerek, "AACSB, dünyadaki en nitelikli işletme fakültelerini akredite eden bir kuruluş. Harvard, MIT, Stanford gibi dünyanın önde gelen okulları AACSB tarafından akredite edildi. Ülkemizde de İstanbul, Sabancı, Koç ve Bilkent üniversiteleri bu akreditasyona sahip. Devlet üniversiteleri arasında İstanbul Üniversitesinden sonra akredite edilen 2. okul olduk. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.