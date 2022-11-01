Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesinde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası evde hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.