Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotograf: AA]
Karaman'da bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesinde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası evde hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
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