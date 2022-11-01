Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilin içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde iki erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
M.C, Özburun beldesinde hayvancılık yapan babası Gürsel C'nin bulunduğu ağıla gitmek üzere yola çıktı. M.C, babasına ait otomobili yol kenarında yanmış halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde araçta iki erkek cesedi olduğu belirlendi. Ekipler, araçtaki cesetlerin Gürsel C. ve Ramazan T'ye ait olduğunu tespit etti.
Gürsel C. ve Ramazan T'nin cep telefonlarının da yakıldığı öğrenildi.
İki ceset, ilk incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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