Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı... 2022 KPSS branş bazında sıralama sorgulama...
ÖSYM, 2022-KPSS Lisans branş bazında sıralamaları erişime açtı. KPSS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin AİS uygulaması üzerinden öğrenebilecek. KPSS branş bazında sıralama sorgulama...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
KPSS branş bazında sıralamalar nasıl sorgulanır?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılan branş bazındaki sıralamalarını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
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