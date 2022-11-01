Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon kişi başvurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini ve en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığı bilgisini paylaştı.

"2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan."

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."