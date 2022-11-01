Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Apaydın Isıtma ve Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Şirketi, kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşanması beklenen Avrupa ülkelerinden gelen boyler taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Yaklaşık 10 bin metrekare alanda faaliyet gösteren ve 100 kişinin istihdam edildiği fabrika, ürettiği ürünleri İtalya, Almanya, Çekya, Rusya, Hollanda, Romanya, Macaristan, Polonya, ABD, Özbekistan, Azerbaycan başta olmak üzere 20 ülkeye gönderiyor.

Fabrika Müdürü Fatih Onat, Avrupa'da yaşanan doğal gaz sıkıntısı nedeniyle firmalarının bu yıl ısıtıcı üretimine yöneldiğini söyledi.

Ürettikleri boylerin, farklı ısı kaynakları vasıtasıyla sıcak suyun hazırlanması, depolanması ve depolanan temiz sıcak suyun ihtiyaç duyulan tüm mekanlarda kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağladığını anlatan Onat, "Türk mühendis arkadaşlarımızla üretmiş olduğumuz ürün her şeyiyle yüzde 100 yerli. Doğal gazsız kullanıma da uygun, ısı pompası dediğimiz elektronik cihazdan aldığı enerji sayesinde içindeki suyu ısıtan, konutlara sıcak su sağlayan, onların ısınmasını ve sıcak su ihtiyacını karşılayan bir üründür" dedi.

"Yıl başından itibaren 60 tır sevkiyat gerçekleştirdik"

Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarına ihracat yaptıklarına dikkat çeken Onat, şöyle konuştu:

"Avrupa'da yaşanan ekonomi ve enerji krizleri sonrası ülkelerin ihtiyaçlarından doğan enerjiye cevap verebilmek için biz de AR-GE çalışmalarımız kapsamında kendi ürünümüzü ısı pompası boylerine çevirdik. Doğal gazın dışında da ısı pompası hem topraktan hem sudan hem havadan hem de rüzgardan enerji alarak minimum enerjiyi maksimum enerjiye çeviren bir elektronik cihazdır. Bu elektronik cihazın ürettiği enerjiyi sıcak suya çevirebilmek için biz ısı pompası boylerini yaptık. Ürünün üretimi sonrasında Avrupa'daki ülkelere, müşterilere numuneler gönderdik. Çok olumlu geri dönüşler sonrasında 20 ülkeye yıl başından itibaren 60 tır sevkiyat gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar da 43 tır siparişimiz daha var. İtalya, Çekya, Rusya, Hollanda, Romanya, Macaristan, Polonya, ABD, Özbekistan, Azerbaycan başta olmak üzere 20 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirdik. Şu ana kadar 6 bin adet ürün ihracatımızı gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar kesinleşmiş sipariş ise 9 bin civarında."