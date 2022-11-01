Öğrencilik yıllarından itibaren masa tenisine ilgi duyan merkez Selgah Camii Müezzini Raif Çintaş, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı kursu başarıyla tamamlayarak 8 yıl önce antrenörlük belgesi aldı.

Çintaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğindeki "Camime de Gidiyorum Sporumu da Yapıyorum" projesi kapsamında 2 yıl önce camide masa tenisi kursu açılmasına öncülük etti.

Sayıları 60'ı aşan öğrencilerine Kur'an-ı Kerim öğretmenin yanı sıra caminin altındaki salonda masa tenisi eğitimi de veren Çintaş, çok sayıda lisanslı sporcu yetiştirdi.

Çintaş'ın öğrencileri, İl Müftülüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde kurulan Selgah Camii Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca düzenlenen turnuvalarda minik kızlar ve erkeklerde il birinciliğine ulaştı.

Hedef Türkiye şampiyonluğu

Müezzin Raif Çintaş, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı camide masa tenisi sayesinde çocukları cami ile buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Çocukların hem manevi değerlere hem de sportif etkinliklere çok ilgili olduğunu vurgulayan Çintaş, "Pazartesi günü haricinde haftanın 6 günü çocuklarımıza masa tenisi kursu veriyoruz. Kursumuz yıl boyunca devam ediyor. Yaz Kur'an kurslarında öğrenci sayısı ve masa tenisine ilgi daha fazla oluyor. Yoğun bir ilgi var, daha fazlasını şimdilik alamıyoruz. Şu anda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 60'ın üzerinde lisanslı masa tenisi öğrencimiz var. Bu yıl minik erkekler ve kızlarda il birincisi olduk. Emeğimizin karşılığını başarı olarak alınca bu bize daha fazla mutluluk veriyor. Allah izin verirse Türkiye şampiyonalarında da başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.