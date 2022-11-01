Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir kamyonet ile otomobili takibe aldı.
Şüpheliler, durumu fark edince araçlarda bulunan paketlenmiş haldeki uyuşturucunun bir kısmını otoyolun Germencik-Söke kavşağında attı.
Ekiplerin durdurduğu kamyonet ve otomobildeki M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D.gözaltına alındı, yola atılan uyuşturucu paketleri de polis tarafından toplandı.
Operasyonda yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu Narkotik
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