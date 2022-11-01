İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İzmir-Aydın Otoyolu'nda bir kamyonet ile otomobili takibe aldı.

Şüpheliler, durumu fark edince araçlarda bulunan paketlenmiş haldeki uyuşturucunun bir kısmını otoyolun Germencik-Söke kavşağında attı.

Ekiplerin durdurduğu kamyonet ve otomobildeki M.S, Ç.Ç, K.E, H.Y. ve R.D.gözaltına alındı, yola atılan uyuşturucu paketleri de polis tarafından toplandı.

Operasyonda yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.