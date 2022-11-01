Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 233 gram bonzai, sentetik uyuşturucu hap, 1,07 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar ile hassas terazi ve 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu Narkotik
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