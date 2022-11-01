Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirinci bölgede yetiştirmek için geçen yıl yapılan deneme ekiminden başarılı sonuç alan Çilimli Belediyesi, bu yıl mayıs sonunda 20 dönüm araziye çeltik ekimi gerçekleştirdi.

Hasattan elde edilen çeltikleri fabrikada pirince dönüştüren belediye, 20 tonluk verimin istenen seviyeye yakın olması dolayısıyla çiftçilere tohum desteği sağlayarak ekim alanını gelecek yıl 400 dönüme çıkarmayı hedefliyor.

"Siyah pirinç Çilimli ile özdeşleşmiş bir ürün olacak"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, besin ve piyasa değeri yüksek siyah pirinci bölgede yetiştirmek için proje geliştirdiklerini anımsattı.

Pirincin mayıs sonlarında toprakla buluşturulduğunu anlatan Yavuz, "Hasadımızı yaptık. Beklediğimiz hasada yakın bir verim aldık. İnşallah teknik ekibimizle bir araya gelerek üretim alanını daha da artıracağız. Bu yıl elde ettiğimiz üründen çiftçiye tohum desteği vereceğiz" dedi.

Yavuz, belediye olarak siyah pirinç ekiminin bölgede yayılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çiftçiye, 'Gel kardeşim bu ürünü ek, senden para istemiyoruz, sadece elde ettiğin üründen yüzde 10 bize tohumluk pirinç ver.' diyeceğiz. Alım garantili ekim işlemi olacak. Ama biz kesinlikle çiftçiye 'Bize satmak zorundasın.' diye de bir madde koymayacağız. Bu konuda çiftçiyi rahatlatmış olacağız. İnşallah yakın zamanda siyah pirinç Çilimli ilçemizle özdeşleşmiş bir ürün olacak. Her yıl verimliliği daha da artıracak çalışmaları yaparak, bu bölgede siyah pirinci ülkemiz adına iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz."