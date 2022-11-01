Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: AA]
Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışı yüzünden beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte dün etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kardan dolayı Ardahan ve Artvin arasındaki dağların de yer aldığı yüksek kesimler beyaza büründü.
Etiketler: Kar Yağışı Ardahan
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