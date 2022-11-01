Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, down sendromluların topluma kazandırılması, sosyalleşmeleri açısından çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Bu projelerden birisinin ise down sendromluların çalıştığı kafe olduğunu, bir süredir inşaat halindeki kafenin açıldığını anlatan Tören, şöyle konuştu:

"Bu kafe bir ticari işletme gibi görünse de esas amacı ve misyonu dezavantajlı özel çocuklarımızın hayata katılımlarını, adapte olmalarını ve toplumla etkileşimlerini artırmak. Biz burada kendilerine sevgiyi mayalama fırsatı veriyoruz. Mutfağımızın en önemli menüsü sevgi. Aileler böyle bir mekanın ilimize kazandırılmasından son derece memnun. Bizler de böyle bir imkan sunduğumuz için oldukça mutluyuz."

"Burada çalışmaktan çok memnunum"

Yeni Mahalle'deki kafede çalışan Melek Sima Gürkan böyle bir yerde çalışma hayali olduğunu söyledi.

Melike Güler de burada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Para kazanmak, ekmek parası kazanmak ve aileme katkı sunmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah çok daha güzel olur" dedi.

Melike Güler'in annesi Nurşen Güler, kafenin açılmasına vesile olanlara teşekkür ederek, böyle bir yerin çocuklar için ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarını istediklerini anlatan Güler, "Biz istiyoruz ki hayatları boyunca bize bağlı kalmasınlar. Onlar burada her şeyin en iyisini başarabilirler. Anne olarak çocuğuma güveniyorum" açıklamasında bulundu.