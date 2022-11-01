Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımlar yapılarak ilde başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetlerin gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında açık alanlarda türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 1 Kasım saat 00.01'den 15 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün yasaklanmıştır" denildi.