Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te su borusu patladı
[Fotograf: AA]
Karabük'te su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı.
Aktaş Caddesi'nde su borusunun patlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolu kazarak su borusuna müdahale etti.
İnönü ve Aktaş caddelerinde oluşan su birikintisi, sürücülere ve esnafa zor anlar yaşattı.
Su birikintisi, belediye ekiplerince tahliye edildi.
Etiketler: Karabük
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