Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentin sadece İsmet Paşa Caddesi'nden ibaret bir şehir olmadığını, şehir merkezinin genişlediğini anlatarak, "Özellikle Zübeyde Hanım Caddesi'nden başlayıp, kentsel dönüşüm alanına kadar, Dörtyol'dan başlayıp, tarihi Uşak evlerine kadar geniş bir alanın özellikle dönüşmesi, yenilenmesi ile ilgili çok ciddi proje çalışmaları hayata geçiriyoruz" dedi.

Çakın'ın konuşmasının ardından AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, belediye başkan yardımcıları ve çocuklar tarafından açılış kurdelesini kesti.

Açılış töreninin ardından parkta çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Cumhuriyetin 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırması yapıldı.