Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelendikleri U.Ç'yi durdurarak üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 2 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 3 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

Yine ilçede çarşı ve mahalle bekçileri tarafından F.A. durdurularak üzerinde arama yapıldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında yaklaşık 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.