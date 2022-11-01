Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalındı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelendikleri U.Ç'yi durdurarak üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 2 gram sentetik uyuşturucu, yaklaşık 3 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.
Yine ilçede çarşı ve mahalle bekçileri tarafından F.A. durdurularak üzerinde arama yapıldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında yaklaşık 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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