Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Başkentte kaçakçılık ekiplerince bir depoya yönelik operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü, uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çankaya ilçesinde bir depo aracılığıyla kaçakçılık yapıldığı bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada, 360 paket gümrük kaçağı sigara, 178 kaçak elektronik sigara, 80 kaçak puro, 40 kaçak pipo tütünü, 11 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sigara Kaçakçılık
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