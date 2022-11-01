Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Bağlar Parkı'nda akraba oldukları öğrenilen İbrahim A. ile Yasin A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan İbrahim A, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli
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