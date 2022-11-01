Fen İşleri Daire Başkanlığı kent genelindeki yol çalışmalarını Artuklu, Kızıltepe, Derik, Savur ve Nusaybin ilçelerinde sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent genelinde 754 kilometre sathi kaplama ve 49 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

Yıl sonuna kadar toplamda 780 kilometre sathi kaplama ve 84 kilometre sıcak asfalt yapacaklarını anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımız günden bu zamana kadar toplam 1533 kilometre sathi kaplama 127 kilometre sıcak asfalt yaptık. Genel toplam ise 1660 kilometre yol çalışması 200.000 metrekare kilitli parke çalışması yaptık. Şehir içi, ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerde ulaşım ile ilgili bir sorun kalmasın diye çalışıyoruz. Yol nedeniyle ne sizlere ne de araçlarınıza bir zarar gelmesin istiyoruz. Bu çalışmalar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."