Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tamire götürülürken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafikte seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Semih Gümüşalan, Yalova'nın Altınova ilçesinden Bursa'ya tamire götürmek için minibüsle hareket etti.
Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde aracın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, minibüsü yol kenarına çekip inerek itfaiyeyi aradı.
Bölgeye Orhangazi ve Yalova'dan itfaiyenin yanı sıra jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Gümüşalan ve çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Ekiplerin daha sonra soğutma çalışması yaptığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
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