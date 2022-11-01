Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ilçede görülen yoğun yağışın ardından hava şartları ve toprak neminin çiftçiler için fırsat olduğunu söyledi.

Çiftçilerin bu durumu çok iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Aslankaya, "Toprağın hazırlanması ve tavlanması, havalandırması mahsul için önemlidir. Bu nedenle üreticilerimizin ellerini çabuk tutması menfaatlerine olacaktır" dedi.

İlçenin konum ve toprak yapısına göre buğday ve arpa ekiminin kasım sonuna kadar tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Aslankaya, yüksek verim alınabilmesi için sertifikalı buğday ve arpa tohumu ile tahlil sonucu toprağın ihtiyaç duyduğu gübrenin kullanılması gerektiğini anlattı.

Kavak'ta, 115 bin dekar alanda buğday ve arpa tarımı yapıldığı öğrenildi.