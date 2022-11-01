Kepez Mahallesi'nde yaşayan Özdemir, eşinin vefat etmesinin ardından okuma yazma bilmediği için günlük işlerini halletmekte zorlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katıldı.

Eğitmeninin birebir desteğiyle kısa zamanda ilerleme kaydeden Özdemir, azmiyle yaşıtlarına örnek oldu.

Kursa devam eden Özdemir, başarı belgesi aldıktan sonra ortaokulu bitirip bilgisayar kullanmayı da arzuluyor.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, hanımına çok teşekkür ediyoruz"

Yaşare Özdemir, okuma yazma bilmediği için bankadaki işlerini çözemediğini, hastanede doktorları bulmada zorlandığını anlattı.

Eşinin vefatıyla okumaya karar verdiğini aktaran Özdemir, "İçimden gayret geldi, okumak geldi. Okumayı çok seviyorum. Çok hevesliyim. Arkadaşlarıma, okuma yazması olmayan herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Hem toplum içine giriyorsun, okumamış olmak çok zor. Bir yerden girip bir yere çıkamıyorsun" dedi.

Özdemir, okumayı bilen insanın her zorluğu aşabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hayalim var. Mesela burayı bitirdikten sonra ortaokulu okumak istiyorum, onu da bitiririm inşallah. Ondan sonra bilgisayar öğrenmeyi istiyorum. Yaşımız var ama okumayı çok istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hanımına, bütün devlet büyüklerimize bize bu yolları açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz, çok memnun olduk. Allah razı olsun."