İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı desteklerin devam ettiği duyuruldu.

Bu kapsamda mayıs-haziran dönemi çiğ süt ve Toprak Mahsulleri Ofisi prim desteklemesine yönelik Bolu'daki üreticilere 5,5 milyon lira destek ödemesinin 28 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, gıda arzının devamlılığının dünyada stratejik öneme haiz olduğunu, Bakanlığın destekleriyle üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer aldığını söyledi.

Murat, bu kapsamda 4 bin 358 üreticinin 5,5 milyon lira destek ödemesi almaya hak kazandığını belirterek, ödemenin, kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olanlara 28 Ekim'de yatırıldığı, 6-8 olanların da 4 Kasım'da saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağını bildirdi.