Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince yürütülen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Osmaneli Belediyesinin ayni katkı sunduğu "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Eğitmen Eğitimi" başlıklı proje devam ediyor.

Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri'nde çoğunluğu fen bilgisi öğretmeninden oluşan, aralarında yüksek lisans öğrencilerinin de bulunduğu 20 katılımcıya, eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, çeşitli akıl ve zeka oyunları öğretildi.

Eğitmenlerden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, "Orman okulu konseptinde çocuklarımızı dört duvardan çıkartıp doğaya alıyoruz. Tamamen görerek, dokunarak, yaşayarak bir öğrenme modeli. Çocuklarımız uygulayarak bir eğitim görecek. Bu eğitim konseptinde sanatsal eğitimler, matematiksel eğitimler, müziksel eğitimler, doğa eğitimleri, doğada oyun etkinlikleri, kamp kurma, kampta yaşam ve bunların hepsini doğada görecekler. Bu eğitimde doğanın bir biyoloji, kimya, fizik, matematik, felsefe olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları katılımcılarımıza eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı olarak gösteriyoruz" dedi.