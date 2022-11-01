Belediye ekipleri, Derbent Kavşağı'ndan Devlet Bahçeli Bulvarı'na uzanacak 30 metre genişliğindeki bulvarda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarını çift yönlü olarak sürdürüyor.

Raylı taşıma sisteminin altyapısının da hazırlandığı bulvarda, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında 1000'lik ve 400'lük koruge borular kullanılıyor.

Fertek Mahallesi Vali Cemil Keleçoğlu Caddesi'nde bir süre önce başlatılan kanalizasyon hattı çalışmalarında da 300'lük koruge borular döşeniyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktararak "Altyapı olmadan üstyapı olmaz. Şehrimizin en az 50 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmalara hız kazandırdık. Şehrimizin sadece bugününü değil, geleceğini de inşa ediyoruz. Ekiplerimizin çalışma başlattığı bulvar ve yollarda, bir yandan kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da yağmur suyu hattı çalışmalarını yapıyoruz. Böylelikle aynı anda hem kanalizasyonla ilgili hem de yağmur suyu hattıyla ilgili çalışmaları aynı noktada tamamlamış oluyoruz" dedi.