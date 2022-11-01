Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğal mineralli su işletme ruhsat sahası ihale edilecek
Burdur'da doğal mineralli su işletme ruhsat sahası için ihaleye yapılacak.
Burdur Özel İdaresi İl Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Burdur'un Kemer ilçesinde doğal mineralli su işletme ruhsat sahasının ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.
Muhammen bedeli 150 bin lira, büyüklükleri ise 1400 hektar olan sahaların ihalesi, 29 Kasım Salı günü saat 14.00'te Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.
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