Nevşehir'de 40 metrede bir uçaklardan doğaya yem bırakılıyor. Tilkiler, yedikleri ürünlerle kapsüllerdeki aşılar vasıtasıyla oral olarak aşılanmış oluyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye genelinde kuduz vakalarının yapılan bu çalışma ile sıfıra indiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Gizligider, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son üç yıldır Avrupa Birliği destekli yürüttüğümüz bir proje. Tilkiler vasıtasıyla kuduz hastalığının yayılması söz konusu. Bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla modern olarak havadan aşı uygulaması yapıyoruz. Aşı çalışmaları şu an Kapadokya Havalimanından devam ediyor. Şuan itibariyle kuduz vakasında sıfır durumdayız. Çok dikkatli ve tedbirli olmamız gereken bir konu. Geçmişte ciddi süreçlerin yaşandığı bir zaman dilimini yaşadık. Bu nedenle yapılan çalışma hayırlı bir iş ve hayırlı bir mücadele" dedi.