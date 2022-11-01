Giresun Valiliği bahçesinde konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden Vali Enver Ünlü ve vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla, bazıları da tabletler üzerinden, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu, uzmanlardan bilgi aldı.

Vali Ünlü, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere TOKİ Başkanlığı ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.