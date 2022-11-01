Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da tabancanın kazara ateş alması sonucu bekçi yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde, polis memurunun silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan bekçi tedaviye alındı.
İlçede görev yapan çarşı mahalle bekçisi M.A.Ç, yanında bulunan polis memurunun beylik tabancasının yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.Ç, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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