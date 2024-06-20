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Güncel
AA 20.06.2024 10:07

Yeni doğan bebeğini kucağına almakta zorlanınca 110 kilo verdi

Karaman'da yeni doğan bebeğini kucağına almakta zorlanınca zayıflamaya karar veren 30 yaşındaki Sefa Çotuk, mide küçültme ameliyatı ve diyetle 1,5 yılda 100 kilo verdi.

Yeni doğan bebeğini kucağına almakta zorlanınca 110 kilo verdi

Hayatı boyunca kilo sorunu yaşayan bir çocuk babası 30 yaşındaki Çotuk, 2021'de evlendikten sonra 9 ayda 65 kilo alarak 205 kiloya ulaştı.

Aldığı kilolar yüzünden nefes almakta zorlanan, yeni doğan bebeğiyle ilgilenemez hale gelen Çotuk, 2022'de olduğu mide küçültme ameliyatının üzerinden geçen 1,5 yılda uyguladığı diyetle de 100 kilo verdi.

Sıkıntıları sona erdi

Çotuk, evlendikten sonra gazlı içecek ve " abur cubur" diye tabir edilen besinler nedeniyle hızla aldığı kiloların yaşamını ciddi şekilde zorlaştırdığını söyledi.

Yaşadığı yeme bozukluğu nedeniyle ameliyat dışında başka çaresinin kalmadığını aktaran Çotuk, "Bir günde 3 litreye yakın kola içiyordum. Oturduğum zaman 2 dürümü rahatlıkla yerdim ve doymadığımı hissederdim. Kiloluyken 3 basamak bile çıkamıyordum. Şu anda 7-8 kat çıktığımda bile hiçbir sıkıntı olmuyor, rahatlıkla çıkabiliyorum. Nefes düzenim yerine geldi. Aşırı terleme sıkıntım bitti. Gece uyuması bile çok farklı." diye konuştu.

Çotuk, kiloluyken evi için alışveriş yapmakta bile zorlandığını, ihtiyaçları için babası ve ağabeyinden yardım aldığını kaydetti.

Yeni doğmuş bebeğini kucağına bile almakta zorlanınca kilo verme konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Çotuk, "Kızımla oynayamıyordum. Yaşamım kısıtlı olduğu için hareket etmekte çok zorlanıyordum. Şu anda rahatlıkla kızımın her şeyiyle ilgileniyorum. Beraber rahatlıkla oynuyor, geziyoruz. Şükürler olsun." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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