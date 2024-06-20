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Güncel
AA 20.06.2024 09:57

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 45 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, yakalanan 45 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 45 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 392,2 gram esrar, bong, hassas terazi, 7 tabanca, 14 şarjör, 58 fişek, gümrük kaçağı 16 bin 670 paket sigara, 216 puro, 420 kilogram nargile tütünü, 718 elektronik sigara, 2 cep telefonu, 166 cep telefonu aksesuarı ve 50 silah parçası ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Şırnak Kaçakçılık
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