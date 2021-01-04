Yeditepe Üniversitesi, sınırları Türkiye coğrafyasını aşan Türk mutfak kültürüne katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Türk mutfak kültürünün derinlemesine incelenerek kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra sektörde rekabet edecek inovatif çalışmalara imza atılması hedefiyle Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programı hayata geçirildi. Programa, bahar ve güz dönemlerinde, tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek.

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan programın, mutfak kültürünün uluslararası alanda tanınmasına ve Türkiye'nin gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlaması da öngörülüyor.

İş imkanı geniş

Programı tamamlayanlar, yemek kültürü alanında derinlemesine çalışmalar yapabilecek, "inovatif yiyecek ve içecek üretimine" yönelik çalışmalar yapan işletmelerin, büyük gıda şirketlerinin menü planlama, Ar-Ge ve üretim bölümlerinin kadrolarında yer alabilecek donanıma sahip olacak. Tezli programdan mezun olanlar dilerlerse akademik kariyer yolculuklarına devam edebilecek.

Gastronomi ve Mutfak Kültürü yüksek lisans programına, herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olanlar katılabilecek. Ancak gastronomi alanı dışından gelecek öğrencilerin iki dönem bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu bulunuyor.