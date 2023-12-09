Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık'ta vefat eden Çalık için Kemaliye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, eski bakanlardan Fikri Işık, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'nın yanı sıra kalabalık topluluk katıldı.

Şentop, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ve cesur dava adamını, fikir, düşünce ve siyasi hayatının önemli liderlerinden, öncülerinden Mustafa Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çalık'a Allah'tan, rahmet yakınlarına sabır dileyen Şentop, şunları söyledi:

"Ölüm haktır, biz buna inanıyoruz ama şuna da inanıyoruz ölüm bir son değil. Bizim bu dünyadaki hayatımız sona eriyor ama başka bir dünyadaki hayata intikal ediyoruz. Mustafa Bey de bu dünyadaki vazifesini ve süresini tamamladı, kabir ve ahiret alemindeki hayatını devam ettirecek. Bir şeye daha inanıyoruz, biz de gideceğiz ve inşallah Cenabıhakk'ın huzurunda, ahirette beraber olacağız, birbirimize kavuşacağız. Cenabıhak buyuruyor ki 'Ahiret hayatı yaşamış olduğunuz hayattan daha hayırlıdır.' Buradan yolcu ettiğimiz dostlarımız ve büyüklerimiz daha hayırlı bir hayata intikal ediyorlar.

Bütün bu inanç anlayışları içerisinde ölüm bizim için bir son değil, büyüklerimize, sevdiklerimize, Peygamber Efendimize kavuşmanın, ona yakın olmanın bir vesilesidir. Fikirleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle arkada büyük bir miras bırakan ve hayırlı evlatlar bırakan insanların amel defterini Cenabıhak kapatmayacaktır. Mustafa Çalık ağabeyimizde hem eserleriyle hem fikirleriyle yol göstericiliğiyle ve kıymetli evlatlarıyla inşallah amel defteri kapanmayacak olan büyüklerimizden ve ağabeylerimizden olacak. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Vedat Bilgin ise Çalık'ın lise arkadaşı olduğunu dile getirerek, Türkiye sevdalısı gençlerin onun yazdıklarından çok şey öğreneceğini söyledi.

Çalık'ın millete bağlılığından bahseden Bilgin, "Bunca yıllık kardeşim, mekanı cennet olsun, Efendimize komşu olsun. Buna inanıyorum çünkü hep efendimizin davasına bağlı kaldı. Türkiye'nin sevdası, onun içindeki ateş oydu, o ateşi paylaşan bizlere de Allah ona dua etmeyi nasip etti. Cenabıallah onu sevdiklerinin yanına alsın, Peygamber Efendimize komşu etsin. Kendisi gibi vatansever olan, bu topraklar için millet için mücadele etmiş kahramanların yanına komşu eylesin." diye konuştu.

"İnşallah onun ismini eserleriyle yaşatacağız"

BBP Genel Başkanı Destici de Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ve en güçlü Türk milliyetçiliği fikriyatının en gür seslerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çalık'la birlikte aynı partide siyaset yaptıklarını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Mustafa ağabeyi Türkiye Günlüğü'nde, Cedit Yayınları'nda sohbetleriyle tanıdık, aynı partide birlikte siyaset yaptık. O, rahmetli Muhsin başkan şehit olduğunda, Allah ona da rahmetiyle muamele etsin, cennetinde ikisini de buluştursun, Mustafa ağabey şöyle demişti, 'Başkalarıyla kazanmaktansa Muhsin Yazıcıoğlu ile kaybetmek daha doğru." Dolayısıyla biz de Mustafa ağabeyi tanımış olmaktan, onunla dost olmaktan, onun kardeşi olmaktan gerçekten büyük bir onur duyuyoruz. O gerçekten inandığını her zaman, her ortamda üslubuyla mertçe ifade eden ve söyleyen bir insandı. Onun için çok nadide bir yeri vardı hem Türk milliyetçileri içerisinde hem de Türk siyaseti içerisinde hem de Türk fikir hayatı içerisinde."

Destici, Çalık'ın ismini geride bıraktığı eserleriyle yaşatacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Günlüğü sadece Türk milliyetçilerine değil, hangi ideolojik görüşe sahip olursa olsun, hangi anlayışa sahip olursa olsun yeter ki devletin varlığı, ülkesinin bütünlüğü, milletinin birliği ve kardeşliğinin yanında olan herkese kapısı açık olan, bir mekandı, bir ilim yeriydi, bir medreseydi aslında dolayısıyla birçok bürokratımız, birçok hukuk adamımız pek çok siyasetçimiz ve hepimiz bizler o terbiyeden, o ilim merkezinden geçtik, pek çok istifadeler sağladık. Dolayısıyla da hepimiz ona minnettarız. İnşallah onun ismini eserleriyle yaşatacağız. Tabii müjde şudur ki 3 kişinin amel defteri açık olacaktır. Birisi de yazdığı eserler ki ben Mustafa ağabeyin yazdığı eserlerle, geride bıraktığı bu pırlanta gibi evlatlarının yaptıklarıyla amel defterlerinin hep açık olacağına inanıyorum. Bizde onu açık tutmaya gayret edeceğiz. Dualarımız her zaman onunla birlikte olacak. Onu her daim kalbimizde, gönlümüzde yaşatacağız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun."

Çalık'ın cenazesi, Bayburt Ulu Cami imam hatibi Zülküf Kocabey'in kıldırdığı namazın ardından, Gümüşhane merkeze bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

- Mustafa Çalık

Mustafa Çalık, 1956'da Gümüşhane'nin Çalık köyünde dünyaya geldi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Türk Ülkücüler Teşkilatı Gümüşhane Şubesinin Denetleme Kurulunda 1972'de görev alan Çalık, 1975'de Elmadağ MHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına, 1977'de ise Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1978'de mezun olan Çalık, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bir grup arkadaşıyla "Yeni Sözcü" dergisini kurdu.

Fazıl Mustafa müstear ismiyle köşe yazıları yazan Çalık, Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde dersler verdi.

Çalık, ABD'deki Denver Üniversitesine bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulunda yüksek lisans yaptı.

Mustafa Çalık, Nisan 1989'da arkadaşlarıyla Türkiye Günlüğü dergisini çıkarmaya başladı.

Doktorasını "MHP Hareketi'nin Siyasi Sosyolojik ve Kültürel Kaynakları" başlıklı bir tezle 1992'de tamamlayan Çalık, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den Gümüşhane milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çalık, vefatına kadar Türkiye Günlüğü Dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapıyordu.