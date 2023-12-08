Edremit'te sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen sahte/kaçak alkol operasyonu kapsamında Edremit'te tespit edilen 3 adreste arama yapıldı.

İlçe merkezinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca ve bu silaha ait şarjör, yaklaşık 60 litre sahte alkol, 4 litre viski aroması, 1000 adet dolu makaron ile 46 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Yılbaşında piyasaya sürmek üzere sahte içki yaparak piyasaya sürmeye hazırlandıkları öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.