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Güncel
İHA 08.12.2023 16:26

Bozuk kavun yiyen 8 kişi hayatını kaybetti

Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle ABD’de 3, Kanada’da 5 kişi 8 kişi hayatını kaybetti.

Bozuk kavun yiyen 8 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA]

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 38 eyalette 230 kişinin 20 Kasım’dan bu yana etkili olan salmonella salgınından etkilendiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca 3 kişinin salmonella salgınında hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, 6 eyalette 129 salmonella vakası görüldüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada salgından etkilenenlerin 5 ya da daha küçük ve 65’ten büyük kişiler olduğu ifade edildi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise salgının bozulmuş kavunlardan kaynaklandığı aktarılarak kesilmiş olarak satılan kavunların satın alınmaması uyarısı yapıldı. 

FDA ise, salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

Salmonella belirtileri neler?

 Salmonella bakterisi başta tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri olarak biliniyor.

Semptomlar, kişinin bakteriye maruz kalmasından 6 saat ile 6 gün sonra başlayabiliyor. Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş bulunuyor. 

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