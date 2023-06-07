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Güncel
DHA 07.06.2023 18:29

Yaya geçidinde araç çarpan çocuk yaralandı

Bartın’da yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada, hafif ticari aracın çarptığı Emir Ensar E. yaralandı.

Yaya geçidinde araç çarpan çocuk yaralandı

Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi Vural Ak Kavşağı'nda meydana geldi. Amasra istikametine giden Erdem N. yönetimindeki hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçen Emir Ensar E.’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emir Ensar E.’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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