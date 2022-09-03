Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün tüm Türkiye’de hayata geçirdiği ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Adana Seyhan üretim tesislerinde üretilen 1 milyon 489 bin yavru sazan balığı Kahramanmaraş’a getirdi.

Amatör olta balıkçılığının geliştirilmesi ve balık tüketiminin arttırılmasının hedeflendiği uygulamada Menzelet ve Sır Barajı başta olmak üzere 1 milyon 489 bin yavru sazan balıkları su ile buluşturuldu.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Doğal ortamına bırakılan yavru sazan balıklarının üreme boyuna 40 santimetre ulaşana kadar amatör ve ticari balıkçılar tarafından avlanmaması ve onlara en az bir defa üreme şansı tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından son derece önemlidir” denildi