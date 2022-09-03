Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Türkiye İç Su kaynaklarının balıklandırma projesi’ çerçevesinden, Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri üretme istasyonunda yetiştirilen yaklaşık 8 bin yavru sazan balıklarını bıraktık” dedi.

Bayır, “Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, İlçeye bağlı Suçatı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Göksu nehir yatağına 8 bin sazan balığı bıraktık. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ilk olarak 2019 yılında İlçemiz Çaltılı Göledine 5 bin yavru sazan balığı bırakarak devam ettirdiğimiz bu balıklandırma projesinde emeği geçen Mersin İl Tarım Müdürlüğümüze, Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Amatör balıkçılıkla ilgilenen halkımızdan ricamız yavru balıklarımız için en az bir üreme dönemi avcılık yapmamalarıdır. Ben bu vesileyle amatör balıkçılık ile ilgilenen vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum, yasak av araçlarıyla, yasak dönemlerde avcılık yapmayalım, yapanlara da engel olalım” diye konuştu.

Bayır, konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Türkiye İç Su kaynaklarının balıklandırma projesi” çerçevesinde Göksu Nehrine 8 bin yavru sazan bırakıldı.