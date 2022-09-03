Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan G. idaresindeki 07 BBT 458 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Fahri K. ve Mustafa K, araçta sıkışarak yaralandı.
Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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