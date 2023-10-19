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Güncel
AA 19.10.2023 13:22

Yavru köpeği eziyet ederek öldüren sanığa hapis cezası

Kırklareli'nde 3 aylık köpek yavrusunu eziyet ederek öldüren sanık, 6 ay 20 gün hapis cezası ile 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Yavru köpeği eziyet ederek öldüren sanığa hapis cezası
[Fotograf: AA]

Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık F.B, müşteki Ezgi Uvalıoğlu, müşteki avukatı ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ve Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları katıldı.

Duruşmada son savunması alınan F.B, söyleyecek çok bir sözünün olmadığını belirtti.

Kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve psikolojik sorunları bulunduğunu ileri süren F.B, "Hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum. Hiçbir mazeretim ve bahanem yok pişmanım." diye savunmada bulundu.

Müşteki Müşteki Ezgi Uvalıoğlu, sanığın köpeği eziyet ederek öldürdüğünün kamera görüntüleri ile sabit olduğunu aktardı.

Sanığın kullandığı ilaçların etkisine sığınmaya çalıştığını ifade eden Uvalıoğlu, "Sanık köpeği kasten öldürmüştür. Suçun en ağır yaptırımı ile cezalandırılmasını talep ederim." dedi.

Sanık, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 ay 20 gün hapis ile 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Olay

Tufan Süngü, 1 Nisan'da çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek yavrusunun öldürülmesi üzerine şikayetçi olmuş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli F.B. gözaltına alınmıştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu duruma yapılan itiraz ile şüphelinin tutuklanma talebi reddedilirken adli kontrol şartı genişletilmişti. Hakimlik, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada 3 gün en yakın adli kolluk birimine imza atmasına kararı vermişti.

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