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Güncel
İHA 25.09.2024 15:34

Yassıhöyük'te 6 bin yıllık kafatası bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yassıhöyük kazı alanında 6 bin yıllık olduğu düşünülen şekillendirilmiş kafatası bulundu.

Yassıhöyük'te 6 bin yıllık kafatası bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki ekiple yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Baştürk, Yassıhöyük'ün konum itibarıyla önemli olduğunu söyledi. Baştürk, `Kahramanmaraşı'ın Afşin ilçesindeki Tanır Yassıhöyük kazısında ender rastlanılan gömü ve kültürel uygulamalar tespit edildi. Bunlardan biri Kalkolitik toplumlarda görülmeye başlayıp, günümüze kadar devam eden bilinçli kafatası şekillendirmesidir. Söz konusu uygulama, bebeklik çağındaki bireyin kafatasının, bir ya da iki parça bezle sarılarak şeklinin değiştirilmesidir. Tanır Yassıhöyük'teki gibi tekil örneklerin seçilmiş özel bir kişiye statü göstergesi olarak uygulandığı düşünülmektedir. Hem mezar biçimi hem de kemikten yapılmış takılar ve pişmiş toprak kaplardan oluşan mezar hediyeleri, bu gömütün diğer bireylere göre ayrıcalıklı olduğunu göstermektedir` dedi.

Milattan önce 4 bin yılına tarihlenen ve bir bebeğe ait olan dağılmış başka bir mezarda da 820 boncukla yapılmış bir kolyeye ulaştıklarını dile getiren Baştürk, M.Ö. 6 bin yıllık Geç Neolitik dönem yapılarını ortaya çıkarıldığını, bu tabakada da ata kültüyle bağlantılı olarak yaşadıkları evin tabanı altına gömülen bir kafatası bulduklarını bildirdi.

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Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Bakanlığı
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