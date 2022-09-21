Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaşlıları dolandıran hırsız yakalandı
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisini kolluk kuvveti olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.
71 yaşındaki M.K.'yı, jandarma kılığına girerek değerli eşyalarını ve parasını alan B.K. olay yerinden hızlıca kaçtı. Yaşlı kadın jandarmayı arayarak yardım istedi.
B.K., Karabük’ün Eskipazar ilçesinde hırsızlık yaparken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın yaşlı kişileri aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.
Etiketler: Zonguldak Hırsızlık Dolandırıcılık
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