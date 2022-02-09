İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bazı kişilerin yasaklı ırk köpekleri açık alanda gezdirdiği tespit edildi.

Çalışma kapsamında Şafak Mahallesi Millet Bahçesinde V.A'nın Dogo, Belde Mahallesi'nde R.T'nin ve R.Y'nin Pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğe el konuldu.

Köpekler, Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi, köpek sahiplerine 5199 Sayılı Kanun maddesinden 44 bin 946 lira idari ceza uygulandı.