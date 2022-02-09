Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bırakıldı.

Boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK timlerince yemleme çalışması başlatıldı.

Sarıçam ormanları ile çevrili 2 bin 800 rakımlı Kızılçubuk,2 bin 500 rakımlı Düzmeşe mevkisinde 500 kilo yem, 300 kilo sakatat doğaya bırakıldı.

Ekipler,uzun ve çetin geçen kış mevsimi boyunca yemleme çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirtti.