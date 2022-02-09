Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kara kış’ta yaban hayvanlarını unutmadılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kars'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, soğuk hava ve yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bırakıldı.
Boz ayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve JAK timlerince yemleme çalışması başlatıldı.
Sarıçam ormanları ile çevrili 2 bin 800 rakımlı Kızılçubuk,2 bin 500 rakımlı Düzmeşe mevkisinde 500 kilo yem, 300 kilo sakatat doğaya bırakıldı.
Ekipler,uzun ve çetin geçen kış mevsimi boyunca yemleme çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirtti.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kars Sokak Hayvanları
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