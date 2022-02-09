Ukrayna sınırına askerlerini konuşlandıran ve NATO'dan taleplerde bulunan Rusya, Avrupa Birliği ve ABD'yi tedirgin ederken, Kuzey Akım 2, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığına karşı Almanya'nın "gönülsüz" pazarlık kozu olmayı sürdürüyor.

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları halen devam ediyor.

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor.

Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Sadece Ukrayna, Rus gazının AB'ye taşınmasından yılda yaklaşık 2 milyar euro kazanıyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.

Rusya ve ABD'nin Avrupa'daki gaz savaşı

Söz konusu projeye karşı çıkanlar, Almanya ve AB'nin enerjide giderek Rusya'ya bağımlı hale geleceğinden endişe ediyor.

ABD, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını artırmak, uluslararası piyasalardaki ticari anlaşmazlıklarda pazarlık payı elde etmek ve Avrupa ile Rusya'nın yakınlaşmasını önlemek için Avrupa'nın enerji politikalarına siyasi müdahalede bulunmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Şubat'ta Washington'da Scholz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Kuzey Akım 2'nin sonu olacağını ve yaptırımlar konusunda "tam mutabakat halinde hareket edeceklerini" ifade etti.

Kuzey Akım 2 projesinin siyasi nedenlerle iptal edilmesi durumunda tazminat talepleri gündeme gelebilecek.

Alman hükümeti, Kuzey Akım 2'yi destekleyerek tazminat taleplerinden kaçınmayı da hedefliyor.

Almanya gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya'dan karşılıyor

Doğal gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya'dan karşılayan Almanya'nın, gazda yaşadığı stok düşüşünün yanı sıra fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimlerle savunmasız hale gelmesi Rusya'ya ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin AB ve özellikle Almanya için enerjide olumsuz sonuçları olabileceğine işaret ediyor.